Klopp: "Il margine di 2 gol non ci dà sicurezza"

Conferenza della vigilia per Klopp, che mercoledì sera sarà impegnato con il suo Liverpool contro il Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Il risultato dell'andata non ci lascia tranquilli. Le parole di Guardiola non hanno nulla a che vedere con il mio futuro". Alisson: "Vogliamo vincere la competizione, siamo pronti per questo finale di stagione"

Ripartirà dalla vittoria per 3-1 ottenuta nella gara di andata il Liverpool di Jurgen Klopp, che mercoledì sera ad Anfield ospiterà il Benfica per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nella conferenza stampa di presentazione l'allenatore tedesco parte proprio dalla gara di andata: "Siamo stati bravi in Portogallo, mi è piaciuto il nostro atteggiamento. L'obiettivo principale è essere la squadra che nessuno vuole affrontare. Questo è il Liverpool più forte che io abbia mai avuto da quando sono arrivato". Klopp poi parla anche degli impegni da qui al termine della stagione: "Non si può pensare di poter vincere tutti e 4 i trofei stagionali, adesso l'unica cosa a cui penso è la partita contro i portoghesi. Sabato affronteremo il City in FA Cup, poi United ed Everton in campionato e forse una semifinale di Champions League. Nonostante un calendario del genere ci hanno fissato la partita contro il Newcastle sabato 30 aprile alle 13:30 perché la gente vuole vederci in tv ora che siamo in forma, ma a me sinceramente non interessa nulla".

"Le dichiarazioni di Guardiola non hanno nulla a che vedere con il mio futuro" leggi anche Verso le semifinali, Real a caccia della numero 15 Klopp prosegue commentando il margine di due gol ottenuto nella gara del "da Luz": "Il risultato dell'andata non ci lascia tranquilli. Certo, è una buona base da cui partire, ma abbiamo visto com'è andata contro l'Inter. Nella partita della scorsa settimana eravamo in controllo, poi il Benfica ha segnato ed è cambiato tutto. Dobbiamo esser certi di far capire ai nostri avversari che non lasceremo nulla al caso e che saremo cattivi, sportivamente parlando". L'allenatore dei Reds, poi, commenta l'affermazione di Guardiola che ha dichiarato che firmerebbe a vita con il Manchester City: "Ho sentito le sue parole ma voi siete maliziosi. Questo non ha nulla a che vedere con il mio futuro". Klopp chiude con una battuta su Darwin Nunez, attaccante del Benfica in gol all'andata: "Cosa penso di lui? Che è un bel ragazzo".