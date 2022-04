Il Chelsea sfiora l'impresa al Bernabeu, vince 3-2 ai supplementari ma resta con l'amaro in bocca: il Real Madrid va in semifinale grazie al 3-1 ottenuto a Stamford Bridge. La squadra di Tuchel domina per lunghi tratti: nel primo tempo segna con Mount e nella ripresa raddoppia con Rudiger. Arriva anche il terzo gol con Werner ma la rete di Rodrygo all'80' allunga il match oltre i 90'. Nel primo supplementare il colpo di testa di Benzema che batte Courtois vale la qualificazione per gli spagnoli