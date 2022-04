Una prestazione perfetta permette al Villarreal di aggiudicarsi l'andata dei quarti con il punteggio di 1-0. Il gol-partita arriva dopo 8 minuti, quando Danjuma corregge in rete il tiro di Parejo e porta avanti i suoi. Il Bayern Monaco non riesce a reagire con efficacia e rischia di subire più volte il raddoppio, ma il palo e un po' di imprecisione degli spagnoli graziano i ragazzi di Nagelsmann. In Germania servirà la rimonta per qualificarsi