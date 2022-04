Gli unici altri confronti diretti ufficiali risalgono alla fase a gironi 2012/13. Alla prima giornata, il Real Madrid ha vinto 3-2 in rimonta in Spagna. Il City si è portato sul 2-0 con Edin Džeko (68') e Aleksandar Kolarov (85'), ma il Real Madrid ha risposto con Marcelo (76'), Benzema (87') e Cristiano Ronaldo al 90'. A Manchester è finita 1-1, con reti di Benzema e pareggio su rigore di Sergio Agüero. Il Real Madrid ha chiuso in 10 uomini per l'espulsione di Álvaro Arbeloa per doppia ammonizione in occasione del fallo in area su Agüero.