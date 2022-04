Tutto rimandato alla sfida del Bernabeu dopo il bellissimo 4-3 in favore del City sul Real all'Etihad. Gara vibrante fin dall'inizio con i padroni di casa che passano dopo 93" con De Bruyne. Real in bambola, il City raddoppia con Gabriel Jesus. Benzema riporta in gara le merengues ma nella ripresa Foden segna il 3-1. Vinicius semina tutto il City e accorcia ancora. Bernardo Silva fulmina Courtois per il 4-2 che non chiude il match perché segna ancora Benzema, su rigore, con uno splendido cucchiaio