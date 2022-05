Villarreal-Liverpool, le probabili formazioni delle semifinali di Champions League

I Reds partiranno forti del 2-0 dell'andata, ma la squadra di Emery sogna l'impresa per raggiungere la prima finale di Champions League della loro storia. Salah, Mané e Luis Diaz per Klopp, tra gli spagnoli torna Gerard Moreno. Calcio d'inizio alle 21.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 Condividi

La prima semifinale di ritorno vedrà contro Liverpool e Villarreal. Dopo il 2-0 di Anfield, il Villarreal sogna l'impresa all'Estadio de la Ceramica contro un Liverpool in ottimo stato di forma. Il Submarino Amarillo, che non ha mai raggiunto la finale di Champions League, arriva dalla sconfitta per 2-1 in casa dell'Alaves, dove però Emery ha lasciato a riposo molti giocatori. I Reds, che invece puntano alla settima Champions League della loro storia, sono reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe. Calcio d'inizio alle 21.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football (satellite, internet e digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

Villarreal, torna Gerard Moreno in attacco vedi anche Liverpool-Villarreal 2-0. HIGHLIGHTS Emery va verso lo schieramento del 4-4-2, con Rulli che torna titolare, Albiol e Pau Torres coppia centrale in difesa, Foyth a destra ed Estupiñán - autore di un autogol all'andata - a sinistra. In mediana ci saranno Parejo e Capue, con Lo Celso e Pedraza sulle fasce. In attacco, spazio alla coppia Gerard Moreno-Danjuma.

VILLARREAL (4-4-2) Probabile formazione: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Lo Celso, Parejo, Capoue, Pedraza; Danjuma, Moreno. Allenatore: Emery.

Liverpool, titolari Konaté e Luis Diaz leggi anche City e Liverpool vincono entrambe: Pep resta a +1 Dopo il turnover in campionato (panchinà per Konaté e Alexander-Arnold, solo uno spezzone per Salah, Fabinho e Thiago Alcántara), Klopp si affida agli stessi undici dell'andata. Spazio quindi in difesa a Konaté e Van Dijk in mezzo, Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni. Centrocampo a tre con Keita, Fabinho e Thiago Alcántara, mentre in attacco ci sarà il solito tridente formato da Salah, Mané - in gol all'andata - e Luis Diaz, con Jota pronto a subentrare.