Continua la sfida a distanza tra Manchester City e Liverpool per il titolo. Grazie a una rete di Naby Keita, la squadra di Klopp ha battuto il Newcastle United al St James' Park, portandosi momentaneamente in testa alla classifica. Nel posticipo delle 18.30, il Manchester City ha vinto largamente contro il Leeds. Quattro reti (Rodri, Ake, Gabriel Jesus, Fernandinho) a zero e vetta riconquistata. A tre giornate dalla fine della Premier League, le due squadre sono distanti soltanto un punto. 83 punti per gli uomini di Pep Guardiola, 82 per i Reds. Grazie alla larga vittoria contro la squadra di Jesse Marsch, il Manchester City si avvicina al Liverpool per reti realizzate (84 a 86). Nel prossimo turno, il Manchester City ospiterà proprio il Newcastle United, mentre il Liverpool è atteso dalla gara casalinga contro il Tottenham di Conte.