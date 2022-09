champions

Notte da favola in Champions League per gli azzurri di Luciano Spalletti che giocano una partita perfetta contro i Reds. Tutti promossi, Zielinski e Rrahmani i migliori in campo. Nel Liverpool si salva soltanto Luis Diaz, disastro Gomez-Van Dijk in difesa A cura di Riccardo Gentile NAPOLI-LIVERPOOL 4-1, GOL E HIGHLIGHTS