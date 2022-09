Pioli conferma per dieci undicesimi la formazione del derby: l'unico cambio riguarda Saelemaekers per Messias. Confermato De Ketelaere, ancora out Rebic. Jaissle punta su tutti i suoi talenti a disposizione, specialmente sull'attaccante Fernando prelevato dallo Shakhtar. Diretta su Sky Sport Action, Sky Sport 253 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo sette anni senza Champions, il Milan gioca per la sua seconda stagione consecutiva nella massima competizione europea per club e lo fa da campione d'Italia in carica. Dopo la complicata campagna della scorsa stagione che non ha consentito ai rossoneri di superare il turno, la squadra di Pioli ci riprova inserita in un girone decisamente più abbordabile di quello di un anno fa. Insieme al Milan, inseriti nel gruppo E, Salisburgo, Dinamo Zagabria e Chelsea. Il primo impegno per i rossoneri è alla Red Bull Arena di Salisburgo contro una squadra capace di sfornare, ogni anno, talenti interessanti. La formazione di Jaissle, campione d'Austria in carica, è al comando della classifica in campionato e vanta una striscia di 6 vittorie di fila (5 in campionato e una in Coppa d'Austria). Il match sarà arbitrato dal serbo Srdjan Jovanovic. Diretta su Sky Sport Action, Sky Sport 253 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD.