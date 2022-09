Milan-Dinamo Zagabria 3-1: video, gol e highlights

Vittoria e festa per il Milan, che a San Siro batte 3-1 la Dinamo Zagabria e si porta in testa al gruppo E. Ad aprire le marcature è Giroud al termine di un primo tempo con poche emozioni, poi a inizio ripresa subito il raddoppio di Saelemaekers, bravo di testa a sfruttare l'assist di Leao. Al 55' Orsic riapre il match dopo una giocata spettacolare di Petkovic, ma a chiudere la pratica ci pensa Pobega, cresciuto nel Milan e al suo primo gol europeo in carriera