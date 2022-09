Secondo successo consecutivo per il Napoli in Champions. La squadra di Spalletti batte a Ibrox 3-0 i Rangers e si porta al comando del gruppo A. Nel primo tempo Zielinski colpisce un palo, ma sempre il centrocampista, nella ripresa, fallisce due volte un calcio di rigore (il primo fatto ripetere per posizione irregolare di Politano). I Rangers restano in 10 e una manciata di minuti più tardi, altro penalty: Politano segna. Nel finale arriva il 2-0 di Raspadori e il 3-0 di Ndombele che chiude i giochi