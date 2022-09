Dopo il pareggio di Salisburgo nella prima giornata, gara molto importante per il Milan che affronta a San Siro la Dinamo Zagabria. I croati arrivano da un successo, a sorpresa, contro il Chelsea per 1-0. Pioli scioglie i dubbi sulla trequarti: dal 1' c'è Brahim Diaz e non De Keteleare, mentre Saelemaekers viene preferito a Messias. In attacco per i croati l'ex "italiano" Petkovic. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD