Battuta d'arresto del Tottenham di Antonio Conte contro lo Sporting Lisbona nella gara valida per la seconda giornata del girone D. Gli Spurs, dopo la vittoria casalinga al debutto contro il Marsiglia (2-0), sono stati battuti nel finale in Portogallo dallo Sporting con i gol al 90' di Paulinho e al 93' di Arthur Gomes. In classifica Sporting a punteggio pieno con 6 punti dopo 2 gare