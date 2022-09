I nerazzurri cercano i primi punti nel girone dopo il ko contro il Bayern Monaco nell'esordio in Champions. Avversario il Viktoria Plzen, reduce da un pesante 5-1 incassato al Camp Nou contro il Barcellona. Inzaghi sceglie Onana tra i pali, in difesa esordio per Acerbi, preferito a De Vrij. Coppia d'attacco Dzeko-Correa. Diretta su Sky Sport Uno, Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD