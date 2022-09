L’Inter vince dominando a Plzen e trova i primi tre punti nel girone. Apre Dzeko, su assist di Correa, la chiude nella ripresa Dumfries in contropiede dopo che il Viktoria Plzen era rimasto in 10 per un brutto fallo di Bucha su Barella. Tra i due gol, una collezione di occasioni per i nerazzurri, con Mkhitaryan, Gosens, Skriniar e ancora Dzeko. Poco impegnato Onana, bene Acerbi al suo esordio con la maglia dell’Inter