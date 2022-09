Dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco, l'Inter trova i primi tre punti in Europa battendo il Viktoria Plzen in tasferta 2-0. Prima in Champions per Acerbi e Asllani con la maglia nerazzurra. Dzeko si conferma cecchino infallibile e assist-man. Dumfries abbina qualità, quantità e un gol. Bene la difesa

