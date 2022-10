Maldini, Milan: "Abbiamo tanti infortuni anche gravi, tre giocatori saranno disponibili da gennaio, quello che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo è quello di non avere alibi, per noi è importante rendere tutti protagonisti. La squadra è stata molto coraggiosa, lo scorso anno ci credevamo, la cosa difficile è confermarsi, quello che mi aspetto è proprio questo in campionato e in Champions di passare il turno. E' difficile confermarsi perché bisogna mantenere quel tipo di concentrazione e partire da favorito non è semplice. Questa partita è tutta da scoprire vedere come reagiranno i ragazzi, il coraggio è una nostra prerogativa, la crescita passa anche da partite così difficili, ma bisogna giocare con l'idea di andare a competere"