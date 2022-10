Nonostante la sconfitta per 2-0 in casa contro il Chelsea, il Milan resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. A San Siro i Blues vincono agevolati dall’espulsione di Tomori in occasione del rigore causato su Mount che Jorginho trasforma. Aubameyang fa 2-0 sul finire di primo tempo. Nella ripresa con generosità il Milan ci prova ma il Chelsea amministra il risultato e va al comando del gruppo E. Salisburgo a 6, Milan a 4