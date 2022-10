Dopo la vittoria dell'andata per 3-1, la Juventus deve trovare un nuovo successo in trasferta con il Maccabi se vuole continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Allegri rilancia Di Maria, out per squalifica contro il Milan in campionato: l'argentino fa coppia in avanti con Vlahovic, panchina per Milik e Kostic. In difesa Rugani con Bonucci. Diretta su Sky Sport Uno e su NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD