Juve eliminata dalla Champions nella fase a gironi dopo la sconfitta a Lisbona: il Benfica domina il primo tempo chiudendolo sul 3-1 con i gol di Antonio Silva, Joao Mario su rigore e Rafa Silva (di tacco), con il provvisorio pari di Kean. Nella ripresa ancora Rafa Silva fa 4-1, poi Allegri manda in campo il giovane Iling-Junior che propizia i gol di Milik e McKennie in 2'. La rimonta non riesce, nella gara con il Psg la Juve si giocherà l'accesso all'Europa League