Occorreva uuna vittoria per riconquistare il secondo posto nel girone E e il Milan non ha tradito. Rossoneri in vantaggio sul finire di primo tempo con un colpo di testa di Gabbia. Nella ripresa raddoppia Leao e Giroud trasforma il rigore procurato da Tonali. Una sfortunata autorete di Ljubicic chiude la gara sul 4-0 per i rossoneri. Al Milan basterà non perdere con il Salisburgo per passare il turno e qualificarsi agli ottavi di Champions

