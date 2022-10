Nonostante la doppia sconfitta con il Chelsea il Milan rimane padrone del proprio destino nel girone E di Champions League. Qualora dovessero ottenere determinati risultati, i rossoneri non dovrebbero pensare a quelli degli avversari: ecco tutte le combinazioni per il passaggio del turno

La doppia sconfitta con il Chelsea ha complicato il cammino, ma il Milan resta ancora fortemente in corsa per un posto negli ottavi di finale di Champions League. Una vitttoria, un pari e due ko nel girone E per la squadra di Stefano Pioli, che attualmente, dopo quattro giornate, è al terzo posto con 4 punti (gli stessi della Dinamo Zagabria), due in meno del Salisburgo secondo e tre in meno dei Blues che comandano la classifica. Ma il pareggio dell'ultima giornata tra Dinamo Zagabria e Salisburgo ha permesso ai rossoneri di rimanere padroni del proprio destino: la qualificazione al prossimo turno è nelle mani del Milan.