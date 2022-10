Un inizio super di Giovanni Simeone permette al Napoli di essere sopra di due gol al Maradona contro i Rangers. Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, gli azzurri partono subito forte e l'argentino firma la sua doppietta su assist di Di Lorenzo e Mario Rui. Con il Cholito in campo Raspadori, panchina per Osimhen e Kvaratskhelia. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD