Affascinante sfida ad Anfield Road con entrambe le squadre già qualificate per gli ottavi di Champions League ma in lotta per conquistare il primo posto. Spalletti manda in campo dal 1' Anguissa, a sorpresa Zielinski parte in panchina. In attacco Osimhen. Klopp risponde con Firmino nell'undici iniziale. Gioca anche Salah. Diretta su Sky Sport 4K e Sky Sport 252 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

BAYERN-INTER LIVE - TUTTI I RISULTATI LIVE