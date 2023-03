All'Allianz Arena si riparte dall'1-0 per i tedeschi nel ritorno degli ottavi di Champions. Privo dello squalificato Pavard, Nagelsmann sceglie Stanisic (non Cancelo) e schiera Musiala, Muller e Coman alle spalle di Choupo-Moting. Stagione finita per Neymar: Galtier punta tutto su Messi-Mbappé e recupera Hakimi. Presenti gli italiani Verratti e Donnarumma. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

