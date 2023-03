Dopo l’1-0 a San Siro, tornano in campo i rossoneri di Stefano Pioli a Londra per sfidare il Tottenham nel ritorno degli ottavi di Champions. Per via del successo casalingo, ai campioni d’Italia basterebbe non perdere per qualificarsi al turno successivo. In caso di vittoria degli uomini di Conte con un solo gol di scarto si andrebbe ai supplementari. Un successo con due o più gol di scarto qualificherebbe gli Spurs.