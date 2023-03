Il Dortmund non riesce a difenedere l'1-0 maturato al Signal Iduna Park, perde 2-0 a Londra ed è eliminato dalla Champions. Il Chelsea domina nel primo tempo, colpisce un palo con Havertz a cui viene annullato anche un gol ma poi passa con Sterling. Nella ripresa rigore per i Blues (fallo di mano di Wolf). Havertz calcia e colpisce il palo, ma il penalty è da ripetere. Ancora Havertz batte Meyer per il 2-0 che poi è il risultato finale. Chelsea ai quarti di Champions