L'Inter si rituffa in Champions forte del secondo posto in Serie A e con una buona condizione di forma. La squadra di Inzaghi sfida il Porto di Sergio Conceiçao. Gioca Dzeko in coppia con Lautaro. In difesa c'è Skriniar con Acerbi e Bastoni. I portoghesi si affidano alla fisicità di Taremi e alla velocità di Galeno. Diretta sull'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime alle 21