Primo round degli ottavi di Champions alla Red Bull Arena. Privo dell'influenzato De Bruyne oltre a Laporte e Stones, Guardiola punta su Haaland e un 4-3-3 (con Akanji in difesa) privo di Foden dall'inizio. Rose conferma André Silva rifornito da Szoboszlai, Forsberg e Werner. Sulle fasce Klostermann e Halstenberg, panchina per il rientrante Nkunku. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

