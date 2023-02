Va alla squadra di Nagelsmann il primo round degli ottavi tra Psg e Bayern Monaco. L'1-0 finale lo firma l'ex Coman al 53' quando, su cross di Davies, colpisce al volo e buca un colpevole Donnarumma. I bavaresi hanno altre opportunità per il bis, dall'altra parte entra Mbappé e trova la rete che il Var annulla per un fuorigioco di Nuno Mendes. L'8 marzo il ritorno in Germania

