Dopo l'1-0 di San Siro, l'Inter va allo stadio Do Dragao con l'obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League contro il Porto. Inzaghi scioglie il dubbio in attacco: gioca Dzeko, Lukaku in panchina. In difesa Darmian, c'è Dumfries. Conceiçao si affida a Pepé, Taremi, Galeno in attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

