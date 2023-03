Real Madrid-Liverpool, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Gli inglesi cercano l’impresa al Bernabeu dopo il 2-5 subìto a Liverpool. Klopp dovrà però fare a meno di numerosi titolari a centrocampo dove mancheranno capitan Henderson, Bajcetic, Thiago Alcántara e Arthur. Dubbi in mediana anche per Ancelotti: Camavinga, Tchouameni, Modric e Kroos si giocano tre maglie. Davanti c’è Benzema con Vinicius

Ancora una notte europea al Santiago Bernabeu per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che ospita il Liverpool in quello che è il remake della finale della scorsa stagione. Per passare ai quarti di finale, i campioni in carica dovranno gestire il vantaggio di tre reti accumulato all’andata quando a Liverpool, grazie alle prestazioni super di Benzema e Vinicius, i Blancos si sono imposti per 5-2.