Il Bayern Monaco è chiamato a una vera e propria impresa per ribaltare il ko per 3-0 dell'andata. Guardiola conferma gli stessi XI con Haaland a guidare l'attacco. Tuchel cambia due uomini lanciando dal 1' l'ex Cancelo in fascia e Choupo-Moting davanti. Chi vince sfida il Real Madrid in semifinale. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e in streaming NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD