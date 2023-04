L'Inter deve difendere il 2-0 del Da Luz nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Inzaghi sceglie Dzeko come partner di Lautaro. In campo Brozovic con Mkhitaryan, panchina per Lukaku e Calhanoglu. Schmidt si affida a Joao Mario, Silva e Aursnes dietro Ramos. Rientra Otamendi. Diretta sull'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime alle 21

