Occorreva una risposta in Champions da parte dell'Inter. Missione compiuta per gli uomini di Inzaghi che annullano l'attacco del Benfica e sfruttano al meglio le palle gol create nel 2-0 del Da Luz. Dopo un primo tempo equilibrato, succede tutto nella ripresa: Barella segna il gol del vantaggio di testa. Inzaghi inserisce Lukaku e Correa e Dumfries su guadagna un rigore per mani di Joao Mario. Lukaku trasforma e chiude la gara sbilanciando al qualificazione in favore dei nerazzurri