Super sfida di Champions tra il City di Guardiola e il nuovo Bayern di Tuchel. Gnabry falso nove in attacco, non c'è Mané dal 1'. Panchina anche per Cancelo e Müller. Guardiola sceglie Stones, in mezzo con Rodri nel suo 3-2-4-1. Bernardo Silva preferito a Mahrez. Conferme per Grealish e, ovviamente, Haaland. Dopo 27 minuti sblocca Rodri con una magia. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

BENFICA-INTER LIVE