CHAMPIONS

Un gol di Bennacer nel primo tempo consente al Milan di Pioli di vincere il primo round contro il Napoli di Spalletti. 7.5 per l'algerino, anche se il migliore in campo è lo spumeggiante Brahim Diaz. Tra gli azzurri deludono Anguissa, Lozano ed Elmas. Ecco i voti dell'andata dei quarti di finale di Champions League a cura di Maurizio Compagnoni. Ritorno in programma il prossimo 18 aprile al Maradona MILAN-NAPOLI, GOL E HIGHLIGHTS