Un gol di Bennacer nel primo tempo consente al Milan di Pioli di vincere il primo round contro il Napoli di Spalletti. 7.5 per l'algerino, anche se il migliore in campo è lo spumeggiante Brahim Diaz. Tra gli azzurri deludono Anguissa, Lozano ed Elmas. Ecco i voti dell'andata dei quarti di finale di Champions League a cura di Maurizio Compagnoni. Ritorno in programma il prossimo 18 aprile al Maradona

MILAN-NAPOLI, GOL E HIGHLIGHTS