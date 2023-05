Dopo l'1-1 del Bernabeu, la sfida dell'Etihad stabilirà quale tra Manchester City e Real Madrid sarà l'avversaria dell'Inter. Un solo cambio per Ancelotti rispetto all'andata: Militao per Rudiger. In avanti Vinicius, Rodrygo e Benzema. Guardiola schiera la stessa formazione mandata in campo a Madrid: Akanji terzino sinistro, Haaland in attacco con Grealish e B. Silva. Diretta sull'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime alle 21