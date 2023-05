Secondo il modello degli Expected Goals Opta, basato sulla qualità dei tiri in porta effettuati, Thibaut Courtois del Real Madrid ha evitato 9,9 gol dall'inizio della scorsa stagione in Champions League (20 gol subiti su 29,9 xG against); un primato per un portiere in questo lasso temporale. Ederson del Manchester City, nel frattempo, ha subito 2,3 gol in più del previsto nello stesso arco di tempo (16 gol su 13,8 xG against)