Dopo il pareggio di Marassi contro il Genoa in campionato, il Napoli affronta il Braga nell'esordio nella stagione di Champions. Garcia manda in campo Olivera al posto di Mario Rui. In attacco tridente con Politano, Osimhen e Kvara. Artur Jorge si affida alla potenza di Bruma e alla qualità di Ruiz. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

REAL SOCIEDAD-INTER LIVE