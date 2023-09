Dopo la batosta nel derby, il Milan riparte dalla Champions contro il Newcastle dell'ex Tonali, in campo dal 1' e accolto da applausi e cori dei tifosi rossoneri durante il riscaldamento. Rispetto alla gara contro l'Inter Pioli (applaudito anche lui) recupera Tomori in difesa e sceglie Chukwueze a destra nel tridente al posto di Pulisic e Pobega a centrocampo al posto di Reijnders. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD