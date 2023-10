La Lazio completa la rimonta al 95' e torna a casa con il primo successo nel girone. Inizio in salita per i biancocelesti che vanno sotto prima del quarto d'ora sul destro di Furuhashi, ma rimedia Vecino con un colpo di testa ravvicinato. Nella ripresa ci provano di più gli scozzesi, all'ultima occasione però Pedro (sempre di testa) trova il jolly che vale la vittoria per i ragazzi di Sarri

