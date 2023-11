Dopo la sconfitta di Rotterdam nella gara d'andata, la Lazio vuole riscattarsi contro il Feyenoord. Sarri sceglie Immobile dal 1', con Felipe Anderson e Zaccagni. Gioca anche Kamada titolare con Vecino e Luis Alberto. Olandesi con Stengs, Gimenez e Paixao. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

