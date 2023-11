La 200^ rete in biancoceleste di Ciro Immobile regala un successo prezioso alla Lazio. I biancocelesti battono il Feyenoord 1-0 e rilanciano le ambizioni di passaggio del turno conquistando il secondo posto nel gruppo E. Gara equilibrata per tutti i 90'. Nel recupero del primo tempo, Immobile dribbla anche Bijlow e deposita in rete. Nella ripresa il Feyenoord attacca ma la Lazio gestisce e porta a casa la vittoria