Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, Inter e Real Sociedad si giocano il primo posto nel gruppo. Inzaghi sceglie Sanchez in attacco, in coppia con Thuram: turno di riposo per Lautaro. In difesa c'è Carlos Augusto, prima da titolare in nerazzurro per Cuadrado, largo a destra. A centrocampo c'è Frattesi. Diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD