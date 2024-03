L'Inter vola al Wanda Metropolitano per difendere l'1-0 ottenuto a San Siro contro l'Atletico Madrid. Inzaghi ripropone Lautaro e Thuram in attacco, tornano anche Pavard e Dimarco. Maglia da titolare pure per De Vrij e Dumfries. Simeone ritrova Griezmann dal 1' in coppia con Morata, in difesa gioca Witsel. Diretta sull'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime alle 21

