Il Napoli lotta ma non riesce a staccare il pass per i quarti di finale. Calzona paga l'inizio choc di partita, coi catalani due volte in gol nello spazio di due minuti tra 15' e 17' con Fermin e Cancelo. Rrahmani segna al 30' ma Lindstrom, a dieci dalla fine, sbaglia la grande chance del pari. Lewandowski chiude tutto poco dopo. Il Napoli vede sfumare anche la qualificazione al Mondiale per Club (a vantaggio della Juve)

