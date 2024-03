Dopo i primi 45' sembrava che il Dortmund non dovesse soffrire così tanto per il passaggio ai quarti di finale. Dopo un primo tempo dominato dai tedeschi grazie al gol di Sancho dopo 3' e alle occasioni di Malen, Brandt e Fullkrug, il PSV esce nella ripresa. Lozano colpisce il palo, ci provano anche De Jong e Bakayoko. Il Dortmund resiste e segna il raddoppio con Fullkrug ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 95' la chiude con Reus. Tedeschi qualificati