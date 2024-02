La sorpresa di questa Champions League, il Copenaghen, affronta i campioni d'Europa in carica del Manchester City nell'andata degli ottavi di finale. Guardiola scioglie i dubbi: gioca Grealish e non Alvarez. In campo anche Foden e De Bruyne. Nestrup con il tridente composto da Elyounoussi, Claesson e Achouri. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 21

